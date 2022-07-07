Evlendiği Ortaya Çıktı! Eşi Bakın Kimmiş...

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı "Ulvi" karakteriyle ekranlarda tanınan Bülent Çolak (44), başrolünde oynadığı 2018 yapımı 'Göktaşı' filminin yardımcı yönetmenliğini üstlenen Yasemin Öz ile evlendi.

Çift, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine girdi.

İkilinin romantik anları dikkat çekti.

BÜLENT ÇOLAK KİMDİR?

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı "Ulvi" karakteriyle ekranlarda tanınan Bülent Çolak, İstanbul doğumludur. Reis Çelik'in yönettiği 1998 yapımı Hoşçakal Yarın adlı filmde Hüseyin İnan karakteriyle sanat yaşamına başladı. Gönül Yarası ve Joenjoy gibi filmlerde de çeşitli roller alan Bülent Çolak, Fırtına ve Hırsız Polis adlı dizilerde de oynamıştır.

Ayrıca oyuncu Semaver Kumpanyada tiyatro çalışmalarını sürdürmektedir. 2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Geniş Aile dizisinde Ulvi karakterini canlandırmıştır.

2012 yılında Show TV'de yayımlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı adlı dizide Bilim adamı Acar Dimdik rolünü oynamıştır. Sefa Öztürk ile evliliğinden Okyanus adında bir oğlu vardır. 6 Temmuz 2022 tarihinde Yasemin Öz ile evlenmiştir.