Evdeki Saat Lokalize Serisiyle 20 Ocak’ta Zorlu PSM’de! 

2014 yılında Eren Alıcı tarafından kurulan ve YouTube’da yayınladığı “Biraz Olsun” ile büyük bir hayran kitlesi yakalayan Evdeki Saat ilk kez Zorlu PSM %100 Studio’ya geliyor.

2020 yılında çıkan “Uzunlar” şarkısı ile yakaladığı ivmeyi, mayıs ayında çıkan son albümü “Huzursuzluğun Meyvesi” ile devam ettiren, son çıkan “Sustum ve “Fark Etmeden” şarkılarıyla büyük ses getirip “Sustum” şarkısına çektikleri klip çalışmasıyla da oldukça beğeni toplayan alternatif pop'un sevilen isimlerinden Evdeki Saat, Lokalize serisi kapsamında 20 Ocak Cuma saat 21.00’de dinleyicilerine unutulmaz bir konser yaşatmaya hazırlanıyor.

