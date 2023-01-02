Ev Yüzünden Araları Açılan Seren Serengil ile Annesi İlk Kez Konuştu

Sabah Günaydın'dan Tuba Kalçık, Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman ile konuştu: Geçtiğimiz aylarda ablası tarafından annesi Nevin Teoman'a bakmamakla, hatta evini üzerine geçirmekle suçlanan Seren Serengil, davalık olduğu annesi ile GÜNAYDIN'a konuştu. Aralarında hiçbir sorun olmadığını söyleyen anne Teoman 'a "Seren'e büyük haksızlık yapılıyor. O kimseye iftira atmaz, yalan söylemez. Benimle hiç alakası olmayan bir avukat yüzünden yaşandı bunlar. Seren'le para, pul meselesi yüzünden aramız bozulmaz" dedi. Serengil ise "Annem bana hep 'Bütün malvarlığım senin' der. Bu yüzden annemi kandırmama veya kumpas yapmama ihtiyacım yok" diye konuştu.

KÖTÜ EVLAT GİBİ GÖSTERİLDİM

Tabii ki ben çok üzüldüm, bunları ispatlayamayabilirdim, herkesin gözü önünde annesini kandırmış, elinden mülklerini almaya çalışmış bir evlat gibi gösterilmek ağrıma gitti. Bir de avukatlara tedbir kararı aldırılıp annemin yanına gitmem ve doğruları anlatmam engellendi. Annem ne yaptıysa isteyerek hür iradesinde, devlet dairesinde, devlet hastanesinin verdiği raporla yaptı. Burada ne bir kandırma olabilir ne de bir katakulli. Annem böyle bir şey zaten hiç düşünmedi çünkü ne yaptığını biliyordu ama onlara bunu söyleyemedi. Onlar da bunu kullandılar.

Biz bu dava açıldıktan sonra da annemle hep birlikteydik, tatillere gittik. Son birkaç ay iletişimimiz engellendi çünkü hem görüşüp hem mahkeme kazanılamazdı. 50 milyonluk evde oturup doğalgazı kesilemezdi ama mahkemede annemin benimle yaptığı sözleşme ancak ona bakmadığımda bozulacağı için bu tip şeyler çıkardılar. Ama buraya kadar muvaffak olabildiler. Et tırnaktan ayrılmaz ve doğru birdir... Şükür annem yanımda..

Siz neler söyleyeceksiniz Nevin Hanım?

Seren'e çok haksızlık yapılıyor ve ben buna tahammül edemiyorum. Benim kızım kimseye iftira atmaz ve yalan söylemez. Onun üzülmesine tahammülüm yok. O, insanlara bir şey katmayı sever, iş sahibi olmalarına yardım eder, ayrılmaya kalkan birçok arkadaşını barıştırır, ayırmaya çalışanlara savaş açar. Bu sadece programda değil özel hayatında da böyledir, arkadaşını satmaz, laf söyletmez. Ama maalesef okul arkadaşları ve aile dostlarımızın dışında edindiği kişiler, onun arkadaşı olabilecek düzeyde değil ve ne geliyorsa onlardan geliyor. Kaç kere ikaz ettim "Bunlarla samimi olma, sonra seni kendileriyle aynı yere koyacaklar" diye. Hep inanan her şeyini paylaşan büyütemedim Seren'i ben bu konuda hiç.