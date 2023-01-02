Son Dakika

Ev Yüzünden Araları Açılan Seren Serengil ile Annesi İlk Kez Konuştu

Geçtiğimiz aylarda ablası tarafından annesi Nevin Teoman'a bakmamakla, hatta evini üzerine geçirmekle suçlanan Seren Serengil, davalık olduğu annesi ile GÜNAYDIN'a konuştu. Geçtiğimiz aylarda ablası tarafından annesine kumpas yapıp evini üzerinden almakla suçlanan Serengil ve anne Teoman, yaşanan sürecin iç yüzünü anlattı.

Magazin 02.01.2023, 10:02 sercan
Ev Yüzünden Araları Açılan Seren Serengil ile Annesi İlk Kez Konuştu
Sabah Günaydın'dan Tuba Kalçık, Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman ile konuştu: Geçtiğimiz aylarda ablası tarafından annesi Nevin Teoman'a bakmamakla, hatta evini üzerine geçirmekle suçlanan Seren Serengil, davalık olduğu annesi ile GÜNAYDIN'a konuştu. Aralarında hiçbir sorun olmadığını söyleyen anne Teoman 'a "Seren'e büyük haksızlık yapılıyor. O kimseye iftira atmaz, yalan söylemez. Benimle hiç alakası olmayan bir avukat yüzünden yaşandı bunlar. Seren'le para, pul meselesi yüzünden aramız bozulmaz" dedi. Serengil ise "Annem bana hep 'Bütün malvarlığım senin' der. Bu yüzden annemi kandırmama veya kumpas yapmama ihtiyacım yok" diye konuştu.
KÖTÜ EVLAT GİBİ GÖSTERİLDİM
Tabii ki ben çok üzüldüm, bunları ispatlayamayabilirdim, herkesin gözü önünde annesini kandırmış, elinden mülklerini almaya çalışmış bir evlat gibi gösterilmek ağrıma gitti. Bir de avukatlara tedbir kararı aldırılıp annemin yanına gitmem ve doğruları anlatmam engellendi. Annem ne yaptıysa isteyerek hür iradesinde, devlet dairesinde, devlet hastanesinin verdiği raporla yaptı. Burada ne bir kandırma olabilir ne de bir katakulli. Annem böyle bir şey zaten hiç düşünmedi çünkü ne yaptığını biliyordu ama onlara bunu söyleyemedi. Onlar da bunu kullandılar.
Biz bu dava açıldıktan sonra da annemle hep birlikteydik, tatillere gittik. Son birkaç ay iletişimimiz engellendi çünkü hem görüşüp hem mahkeme kazanılamazdı. 50 milyonluk evde oturup doğalgazı kesilemezdi ama mahkemede annemin benimle yaptığı sözleşme ancak ona bakmadığımda bozulacağı için bu tip şeyler çıkardılar. Ama buraya kadar muvaffak olabildiler. Et tırnaktan ayrılmaz ve doğru birdir... Şükür annem yanımda..
Siz neler söyleyeceksiniz Nevin Hanım?
Seren'e çok haksızlık yapılıyor ve ben buna tahammül edemiyorum. Benim kızım kimseye iftira atmaz ve yalan söylemez. Onun üzülmesine tahammülüm yok. O, insanlara bir şey katmayı sever, iş sahibi olmalarına yardım eder, ayrılmaya kalkan birçok arkadaşını barıştırır, ayırmaya çalışanlara savaş açar. Bu sadece programda değil özel hayatında da böyledir, arkadaşını satmaz, laf söyletmez. Ama maalesef okul arkadaşları ve aile dostlarımızın dışında edindiği kişiler, onun arkadaşı olabilecek düzeyde değil ve ne geliyorsa onlardan geliyor. Kaç kere ikaz ettim "Bunlarla samimi olma, sonra seni kendileriyle aynı yere koyacaklar" diye. Hep inanan her şeyini paylaşan büyütemedim Seren'i ben bu konuda hiç.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 16 43
2. M.City 16 36
3. Newcastle 17 34
4. M. United 16 32
5. Tottenham 17 30
6. Liverpool 17 28
7. Brentford 18 26
8. Fulham 17 25
9. Chelsea 16 25
10. Brighton 16 24
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 17 21
13. Leicester City 17 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 17 16
16. Everton 17 15
17. West Ham United 17 14
18. Nottingham Forest 17 14
19. Wolves 17 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4