Estetik Haberleriyle Gündem Olan Büşra Pekin'den Flaş İtiraf

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla yıldızı parlayan Büşra Pekin'den estetik açıklaması geldi. Son dönemde sık sık estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu, önlemini baştan aldı. Pekin, senaryosunu Hasan Can Kaya’nın yazdığı, yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü’nün oturduğu Çok Aşk setini çok özlediğini söyledi.

Oyuncu, 24 Şubat'ta vizyona gireceği Çok Aşk filminin setinden bir kare paylaştı. Yapımda Ayla'yı oynayan Pekin, "Ayla... Çok Aşk seti özlendi" diye yazdı.

Şebnem Sönmez, Barış Yıldız ve Uğur Yücel'le kamera karşısına geçen oyuncu, açıklamayı ise gecikmeden yaptı. Pekin, "Not/ Yüzümde film için gerginleştirici bant uygulaması var. Estetik haberleri çıkarmayın" diyerek, gülücük işareti yaptı.