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Esra Sönmezer’in kedisi de tescillendi
2002 Türkiye Güzellik Yarışması’nda birinci seçilen ve sonrasında katıldığı Dünya Güzellik Yarışması’nda dördüncü olan Esra Sönmezer’in kedisi Wolfie’de tescillendi. Sönmezer’in kedisi 16. Uluslararası İnternational Cat Show 'da 5 ödül birden kazandı.
Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, bu sefer kedisi Wolfie için jürinin karşısına çıktı. Esra Sönmezer’in kedisi Wolfie, 26-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul City Center AVM’de düzenlenen 16. Uluslararası İnternational Cat Show 'da 5 ödül birden alarak Sönmezer’i gururlandırdı.
Özel ırk kedilerin yarıştığı ve 160’a yakın kedinin katıldığı yarışmada, Sönmezer’in beş aylık yavru kedisi Wolfie, ‘Dünyanın En Yakışıklı 3. Erkek Kedisi’ Ödülünü aldı. Wolfie, farklı kategorilerde ayrıca 4 ödülün daha sahibi oldu. Kedisinin başarısıyla büyük sevinç yaşayan Sönmezer, "Bütün hayvanların ayrı bir güzelliği vardır fakat kendi evcil hayvanınız tescillenince ayrı bir gurur yaşıyorsunuz” diye konuştu.
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