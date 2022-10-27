Esra Erol'u Çileden Çıkaran Olay!

Esra Erol'un programına katılan Orçun Güdücü, tavırlarıyla ekran başındaki izleyecileri şoke etti.

Eşini ve çocuğunu terk ederek yasak aşkıyla düğün yapan vatandaş, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Anlaşmalı boşanma kararı alan adamın "Seni tanıyıp evlendiğim gün için çok pişmanım" çıkışına sinirlenen Erol, adamı "Yazıklar olsun" diyerek stüdyodan kovdu.

"EVLENDİĞİM İÇİN PİŞMANIM"

Boşanma kararından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Orçun Bey ise "Çok pişmanım. Zehra'yı tanıdığım güne çok pişmanım. Zehra'yı hayatıma aldığım ve onunla evlendiğim için çok pişmanım. Bu saatten sonra Zehra'yla hiç işim yok" ifadelerini kullandı.

Eşi ve çocuğunu bırakarak yasak aşkıyla nikah kıyma hayali kuran Orçun Bey'in sözlerine sinirlenen Esra Erol ise canlı yayında öfkeden deliye döndü.

"BAZEN SAKİN KALAMIYORUM"

Bu olayda sinirlerini kontrol edemediğini söyleyen Erol, "Hiç utanmıyor musunuz bu cümleleri kurarken? Size yazıklar olsun. Birazcık insanlık, edep ve vicdan... Sizden bir pirinç tanesinden daha küçük bir insanlık taşımanızı isterdim.

Bu insan sizin çocuğunuzun annesi. Babam 'bazı insanlar belaya çabuk ulaşsın diye Allah onun önünde çakıl taşlarını kaldırırmış çabuk ulaşsın diye' derdi. Sizin hikayenizi de öyle görüyorum. Bazen bana 'nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz' diyorsunuz ya... Bazen kalamıyorum. Sinirlerime hakim olamıyorum. Teşekkür edip helallik alamıyorsun" ifadelerini kullandı.

Orçun Bey'in cevaplarından rahatsız olan ünlü sunucu, "Allah'ınızdan bulun. Çık git. Çıkar mısın stüdyodan. Bu kadar da olmaz biraz insanlık ya. Bu kadar mı ar damarımızı çatladı, bu kadar mı utanmaz olduk ya" diyerek adamı stüdyodan kovdu.