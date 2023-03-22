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Esra Bilgiç'in Yeni Dizisindeki Partneri Belli Oldu
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Aşk Sanatı filminin dışında bir anlaşma daha yaptı. Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Kod adı Ajan olan dizisindeki partneri de belli oldu. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Esra Bilgiç dizi ve film sektörünün en gözde isimlerinin başında geliyor. Güzel oyuncunun bu yaz Birkan Sokullu’yla Aşk Sanatı filminde başrol oynayacağı ortaya çıkmıştı. Esra Bilgiç O3 Medya’yla bir anlaşma daha yaptı.
Saner Ayar’ın patronu olduğu şirket Maviye Sürgün'ün ardından Latin ülkeleri için bir dizi daha hazırlıyor. Kod adı Ajan olan dizinin başrol kadın yıldızı Esra Bilgiç oldu.
26 bölümden oluşacak dizide Esra Bilgiç’in partneri ise ülkemizin en yakışıklı ve başarılı oyuncularından Şükrü Özyıldız olacak. Yönetmen Volkan Kocatürk’ün yönetmen koltuğuna oturacağı diziyi Ayşen Kutlu yazıyor. Dizide Yağmur Tanrısevsin ve Feyyaz Duman’ın da adı geçiyor. Şimdiden merak konusu olan dizi nisan başında sete çıkacak.
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