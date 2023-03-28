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Esra Bilgiç, Çocukluğundan Beri Hayal Ettiği Mesleği İlk Kez Açıkladı
Oynadığı dizilerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, aynı zamanda İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde üçüncü sınıf öğrencisi... Oyuncu, çocukluğundan beri hayal ettiği mesleği açıkladı...
Oyuncu Esra Bilgiç, aynı zamanda İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde üçüncü sınıf öğrencisi. Bilgiç "Hakim veya savcılığı çok istiyorum" dedi.
Oyuncu, "O biraz yolda belli olacak. İdeallerim var ve bazı şeyler paradan çok kıymetli. Yargı mensubu olmak büyük bir hayal. Bu topraklar için bir şey yapmış olacağım. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir iş" diye konuştu. (Posta)
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