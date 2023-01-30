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Esma Er’den San Maiıno’ya Eurovision Çıkarması
Pop müziğin güçlü seslerinden Esma Er, Türkiye’nin temsil edilmediği Eurovision’da bir Türk şarkıcı olarak sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
Esma Er, Türkiye’nin uzun yıllardır temsilci göndermediği Eurovision’a San Marino adına katılmak üzere Avrupa’nın küçük ama sevimli ülkesinin yolunu tuttu.
San Marino’nun Eurovision elemelerine gönderilen şarkısının ön elemeyi geçmesinin ardından bu ülkenin yolunu tutan Esma Er heyecanlı olduğunu ve Eurovision sahnesinde yer almak istediğini dile getirdi.
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