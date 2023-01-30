Esma Er’den San Maiıno’ya Eurovision Çıkarması

Esma Er, Türkiye’nin uzun yıllardır temsilci göndermediği Eurovision’a San Marino adına katılmak üzere Avrupa’nın küçük ama sevimli ülkesinin yolunu tuttu.





San Marino’nun Eurovision elemelerine gönderilen şarkısının ön elemeyi geçmesinin ardından bu ülkenin yolunu tutan Esma Er heyecanlı olduğunu ve Eurovision sahnesinde yer almak istediğini dile getirdi.

