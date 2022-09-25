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Eskişehir'de sevenleriyle buluştu
Söz yazarı ve şarkıcı Melike Şahin geride bıraktığımız gün Eskişehir Espark AVM'de sevenleriyle buluştu.
Magazin 25.09.2022, 23:47 tarkan abdullahoğulları
ECE Türkiye tarafından yönetilen ve Eskişehir'in en önemli yaşam ve cazibe merkezi olan Espark'ın 15. yılı etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan başarılı müzisyen binlerce hayranına keyifli saatler yaşattı. Hayranlarının "Diva bebe" lakabı taktığı şarkıcı, uzun kuyrukların oluştuğu yaklaşık 10 bin kişiye müzik ziyafeti çektirdi.
Soğuk hava karşısında daha fazla dayanamayınca orkestra ekibinden yardım isteyen Şahin, bir arkadaşının ceketini giymesi ile de ortaya renkli görüntüler oluşturdu. Başarılı sanatçı, "Eskişehir soğuğuna rağmen sizlere güzel gözükmek için böyle giyindim ama soğuğa daha fazla dayanamayıp arkadaşımın ceketini giymek istiyorum müsadenizle'' diyerek gülümsetti.
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|3
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|15
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|13
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|6
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|3
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