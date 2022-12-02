Eskişehir Cityfest ile coştu

KerkiSolfej organizasyonu ve +1 ana sponsorluğunda Eskişehir Anemon Otel'de düzenlenen etkinliğin birinci gününde gününde Sena Şener ve Levent Yüksel sahne aldı.

Günler öncesinden müzikseverlerin sabırsızlıkla ve heyecanla beklediği Eskişehir Cityfest’de eğlencenin perdesini "Sevmemeliyiz", "Teni Tenime" gibi şarkılarıyla bilinen güzel sanatçı Sena Şener ile açtı. Sahnedeki güzelliğiyle ve hakimiyetiyle Eskişehirli sevenlerine muhteşem bir performans sergileyen Şener birbirinden hareketli şarkılarıyla Anemon Oteli dolduran hayranlarına unutulmaz bir an yaşattı.

LEVENT YÜKSEL'DEN YILLARA MEYDAN OKUYAN PERFORMANS

Sahnelerin vazgeçilmez ve heyecanla dinlenen sanatçısı Levent Yüksel, şehrin en eğlenceli festivali Cityfest'te gecenin assolistliğini yaparak ilk günün finalini coşkuyla sonlandırdı.

Yıllardır eskimeyen ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen hayranlarına harika bir festival akşamı yaşatan Yüksel, kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı sevenlerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

