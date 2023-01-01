Eski Sevgililerden Flaş Karar!

aşklarını noktalayan Burak Deniz, yeniden birlikte. 2018'den sonra Develi, sosyetik Cem Aktay ile aşk yaşarken Deniz'in manken Didem Soydan ile uzun süre devam eden aşkı da kısa süre önce bitmişti. Bu aşkın bitme nedeni de Burak Deniz'in eski sevgilisi Büşra Develi'yi unutmaması çıktı. 2018 yılında 3 yıllıklarını noktalayan Büşra Develi ile, yeniden birlikte. 2018'den sonra Develi, sosyetik Cem Aktay ile aşk yaşarken Deniz'in manken Didem Soydan ile uzun süre devam eden aşkı da kısa süre önce bitmişti. Bu aşkın bitme nedeni de Burak Deniz'in eski sevgilisi'yi unutmaması çıktı.

TAKSİM'DE GÖRÜLDÜLER

Eski aşıklar, geçtiğimiz akşam Taksim'de beraber görüldü. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen gözde çiftin barışması, hayranları arasında büyük sevinç yaratacak gibi... Öte yandan Burak Deniz'in ihanetine uğrayan Didem Soydan'ın da vakit kaybetmeden ünlü bir isimle yakınlaştığı söyleniyor. (Takvim)