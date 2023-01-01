Eski Sevgililerden Flaş Karar!
Yeni yılın ilk barışma haberi, Büşra Develi ile Burak Deniz’den geldi. 2018’de üç yıllık aşklarını noktalayan oyuncu çift, “devam” kararı aldı. Yakışıklı oyuncu, Didem Soydan’la aşkını da Develi uğruna noktaladı...
2018 yılında 3 yıllık aşklarını noktalayan Büşra Develi ile Burak Deniz, yeniden birlikte. 2018'den sonra Develi, sosyetik Cem Aktay ile aşk yaşarken Deniz'in manken Didem Soydan ile uzun süre devam eden aşkı da kısa süre önce bitmişti. Bu aşkın bitme nedeni de Burak Deniz'in eski sevgilisi Büşra Develi'yi unutmaması çıktı.
TAKSİM'DE GÖRÜLDÜLER
Eski aşıklar, geçtiğimiz akşam Taksim'de beraber görüldü. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen gözde çiftin barışması, hayranları arasında büyük sevinç yaratacak gibi... Öte yandan Burak Deniz'in ihanetine uğrayan Didem Soydan'ın da vakit kaybetmeden ünlü bir isimle yakınlaştığı söyleniyor. (Takvim)
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