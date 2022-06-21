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Eski Sevgililer Tekrar Bir Arada!

2020'de iki yıl aşk yaşadığı Can Koçkan'dan ayrılan Aslı Bekiroğlu'nun, eski sevgilisine geri döndüğü iddia edildi. İşte sürpriz iddianın perde arkası...

Magazin 21.06.2022, 17:05 21.06.2022, 17:17 arif hür
Eski Sevgililer Tekrar Bir Arada!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, Aralık 2020'de Can Koçkan ile iki yıl süren birlikteliğini sonlandırmıştı. Bekiroğlu, daha sonra Ocak 2021'de müzisyen Çağrı Telkıvıran ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikili, bir yıl sonra ilişkilerini noktalamıştı.

ALAÇATI'DA ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

Yaz sezonunu açan ve Alaçatı'da tatil yapan 26 yaşındaki oyuncu, önceki gün bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

O geceye ait Instagram'dan yayınlanan fotoğraflar arasındaki bir detay takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Bekiroğlu'nun, iki yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Can Koçkan ile aynı karede yer aldığı görüldü.

ESKİ SEVGİLİSİYLE BARIŞTI

Arkadaşlarıyla birlikte yan yana poz veren ikilinin barıştığı iddia edildi.

Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan'ın, Instagram'dan da birbirlerini takip etmeye başlaması gözlerden kaçmadı.

Aslı Bekiroğlu ile Can Koçkan barıştı mı? - Aynı karede yeniden yan yana! Magazin haberleri

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?
Aslı Bekiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında; Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Türk dizi ve sinema oyuncusu. 

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

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