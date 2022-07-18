Son Dakika
Eski futbolcu aşka geldi! Sahilde aşk dansı
Süper Lig'de Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını terletmiş olan eski milli futbolcu Gökhan Zan, eşi Müge Uzun Zan ile birlikte yaptığı tatilde sahilde dans etti. Danslarını kayda alan çiftin şovu sosyal medyada yer aldı. Gökhan Zan'ın Instagram paylaşımının altına takipçilerden çifti öven yorumlar geldi.
Süper Lig'de Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymiş olan ve son olarak Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenen Gökhan Zan, sezonun sona ermesiyle birlikte eşi Müge Uzun Zan ile tatile çıktı.
Kariyerinde 3 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun Zan, tatil için bulundukları yerde eğlenceli vakit geçirdi.
Gökhan Zan, eşi Müge Uzun Zan ile birlikte çıktıkları tatilde sahilde dans etti. Danslarını kayda alan çiftin şovu sosyal medyada yer aldı.
Gökhan Zan'ın Instagram paylaşımının altına takipçilerden, "41 kere maşallah" gibi çifti öven yorumlar geldi.
22
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31