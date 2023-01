Eski Eşlerin Göndermeleri Olay Oldu

Shakira , kendisine ihanet eden Gerard Piqué'ye yeni çıkardığı Out of Your League (Dengim Değilsin) parçasıyla gönderme yaptı.

Şarkıcı, "Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm/ Beni kırdığını düşünüyorsun ama beni daha güçlü yaptın/ Kadınlar artık ağlamıyor, bunu kazanca dönüştürüyor. Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim/ Sana ne olduğunu bilmiyorum bile/ O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile/ Ben iki tane 22’lik kıza değerim. Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin” sözleri sosyal medyada gündem olurken, Pique’ye gönderme yaptığı öne sürüldü.

SAAT GÖNDERMESİ

Bir programa katılan Gerard Piqué ise kolundaki Casio saati göstererek, "Casio muhteşem saat, ömür boyu kullanırsın" karşılığını verdi.

REKOR KIRDI

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, eski sevgilisi Gerard Pique'nin kendisini aldatmasına adeta cevap verdiği Out of Your League (Dengim Değilsin) adlı şarkı YouTube’da 24 saat içinde 80 milyon kez izlendi. Shakira'nın şarkıda kullandığı "Ferrari’den inip Renault Twingo’ya binme" benzetmesi viral oldu.