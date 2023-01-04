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Eski Eşler Yeniden Buluştu
Sekiz yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ve eski eşi Selen Görgüzel, yaklaşık 10 ay önce boşanmıştı. İkili, bir araya geldi. İşte haberin detayları...
Sekiz yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ve eski eşi Selen Görgüzel, İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde birlikte alışveriş merkezine giden Alkan ve şarkıcı, alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katında bir mağazadan çıkarken görüntülendi. Bir anda karşılarında basın mensuplarını gören eski eşler kısa süren şaşkınlığın ardından birlikte açıklama yaptılar.
Görgüzel, "Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın, annem ameliyat oldu. Hamdi Bey de sağolsun eski kayınvalidesi için bana destek oluyor. Birkaç eksiğimiz var onları alıp hastaneye annemin yanına gideceğiz" dedi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan, kısa süren alışverişin ardından alışveriş merkezinden birlikte ayrıldılar.
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