Eski Eşler Yeniden Buluştu

oyuncu ve yönetmen Selen Görgüzel, İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde birlikte alışveriş merkezine giden Alkan ve şarkıcı, alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katında bir mağazadan çıkarken görüntülendi. Bir anda karşılarında basın mensuplarını gören eski eşler kısa süren şaşkınlığın ardından birlikte açıklama yaptılar. Sekiz yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıranve Hamdi Alkan ve eski eşi, İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde birlikte alışveriş merkezine giden Alkan ve, alışveriş merkezinin İstinye Pazarı katında bir mağazadan çıkarken görüntülendi. Bir anda karşılarında basın mensuplarını gören eski eşler kısa süren şaşkınlığın ardından birlikte açıklama yaptılar.

Görgüzel, "Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın, annem ameliyat oldu. Hamdi Bey de sağolsun eski kayınvalidesi için bana destek oluyor. Birkaç eksiğimiz var onları alıp hastaneye annemin yanına gideceğiz" dedi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan, kısa süren alışverişin ardından alışveriş merkezinden birlikte ayrıldılar.