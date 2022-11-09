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Eski Eşler Tekrar Bir Arada!

Geçtiğimiz aylarda anlaşmalı bir şekilde ikinci kez boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, dün akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. İşte detaylar...

Magazin 09.11.2022, 11:12 09.11.2022, 20:53 arif hür
Eski Eşler Tekrar Bir Arada!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, ikinci kez boşanmıştı.

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Ciğerci, Gökhan Çıra tarafından aldatıldığı iddia etmişti.

"BARIŞMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Geçtiğimiz haftalarda City's Nişantaşı'nda objektiflere takılan Ciğerci, "Bu saatten sonra barışmamız söz konusu olamaz. Şu an hayatımda kimse yok. Instagram'da DM üzerinden yürüyenler oluyor ama hiç birine cevap yazamıyorum. Bunların arasında ünlüler bile var" demişti.

Selin Ciğerci, Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğününe erkek arkadaşıyla katılarak dikkatleri üzerine çekmişti.

BOŞANMA SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Bütün bu yaşananların ardından Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, dün akşam Nişantaşı'nda yürürken görüntülendi.

Sessiz kalmayı tercih eden ikilinin yeniden barışıp barışmadığı merak konusu oldu.

SELİN CİĞERCİ İLE GÖKHAN ÇIRA NEDEN BOŞANMIŞTI?

Selin Ciğerci, 2019 yılında evlendiği Gökhan Çıra'dan Eylül 2021'de boşandı.

Gökhan Çıra eşinden severek boşandığını söyleyerek "Neden boşandınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Severek boşandık. Biz sürekli iş, ev her yerde beraberiz. Aşırı kıskançlık girdi işin içine. Dostça ayrıldık. Ben başlarda o sonlarda çok kıskançtı. Düşman değiliz. İşte konuşuyoruz. Yeni olduğu için çok zor değil ama ileride zor olabilir. Boşanınca annem beni eve almadı. Kısmet. Belki tekrar evleniriz. Her şeyin hayırlısı."

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha verdiğini duyurmuştu. Ancak ikili 2022'de ikinci kez boşandı.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci Çıra (d. 4 Nisan 1984), Türk İnternet ünlüsü, şarkıcı ve iş insanı. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Selin Ciğerci, İstanbul'da 1984 yılında muhafazakâr bir ailede doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci’nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, "Okan Ünsal" takma ismini kullanarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır.

Kendine ait bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

SELİN CİĞERCİ ÖZEL HAYATI

Ciğerci, 28 Ekim 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. Ciğerci, bir transseksüeldir. Ciğerci, 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır.

5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi.Çift, yeniden 16 Mayıs 2022 tarihinde evlendi. Çift, yaz aylarında bir kez daha boşandı.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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