Eski Aşıklar Pişti Oldular!

Son olarak Arka Sokaklar'da Bahar Komseri canlandıran Merve Oflaz, iş insanı sevgilisi Allan Hakko'dan sessiz sedasız ayrıldı.

Ayrılık sonrası konuşan Hakko, ''Merve ile olan iki buçuk yıllık beraberliğimizi dostça bitirdik. Ama arkadaşlığımız devam ediyor. Arada hiçbir sorun yok. Çok düzgün ve seviyeli başladığımız ilişkimiz aynı şekilde son buldu. Hala arkadaşça görüşüyoruz'' dedi.

Geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran oyuncu Merve Oflaz ile iş insanı Allan Hakko, Bebek'te bir mekanda gerçekleşen Cadılar Bayramı partisinde pişti oldular.

"KONUŞMAYACAĞIM"

Merve Oflaz, eski aşkı Allan Hakko’nın adının İspanyol Elisabet Mas ile anılmasını hatırlatan muhabirlere ”Boşuna sormayın konuşmayacağım” diye açıklama yaptı.

Oflaz, "İhanete mi uğradınız?" sorusu sonrası sessiz kalmayı tercih etti.

MERVE OFLAZ KİMDİR?

Merve Oflaz (d. 23 Mayıs 1988, İstanbul), Türk oyuncudur. Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanmıştır. Ayrıca Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonudur.

Merve Oflaz, 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun rolünü canlandırmıştır. Kalbim 4 Mevsim isimli dizide başrol oyuncularından Aslı karakterini canlandırmıştır. 2012'de ise cumartesi akşamları Survivor ana yarışması öncesi çocuklar için yapılan yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır2 sene boyunca Molped reklam kampanyasının yüzü olmuştur. Laçin Ceylan'dan drama eğitimini almış Gökhan Telkenar'dan diksiyon eğitimini tamamlamıştır. Eric Morrisin atölyesine katılarak çalışma imkânı bulmuştur. Not Defteri adlı gençlik dizisinde İclal Hoca karakterini canlandırmıştır. Craft Atölyede koçluk yardımı almıştır. Star TV'de Güzel Köylü isimli diziye Oya karakteriyle konuk olmuştur.

Merve Oflaz 22 Şubat 2015'te yayına başlayan Survivor All-Star'da tekrar Survivor deneyimi yaşamıştır 7. haftada Survivor heyecanına veda etmiştir. Yarışma sonrası Atv'de yayınlanan Eve Dönüş isimli dizide başrollerden biri olan İpek karakterine hayat vermiştir. Atv ekranlarında yayınlanan Rengarenk adlı dizide Selin Şekerci ve Kaan Taşaner'le başrolü paylaşmıştır.

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide Bahar Komiseri canlandırarak hayran kitlesini genişletmiştir.

ALLAN HAKKO KİMDİR?

Jeff-Carole Hakko çiftinin oğlu olan iş insanı Allan Hakko, dünyaca ünlü bir markanın veiahtıdır. Aile sanıldığının aksine Vakko markasının sahibi değildir. Allan Hakko'nun, Romina Hakko Garih ve Pia Hakko Yeşil adında iki kız kardeşi vardır.

Allan Hakko, son olarak Merve Oflaz ile aşk yaşamıştır.



