Eşinin Şok Yorumuna Ceyda Ateş'ten Jet Açıklama

Oyuncu Ceyda Ateş, iş insanı Turgut Toplusoy’un oğlu Buğra Toplusoy ile 2018’de evlenmişti. İki yıl önce de kızları Talia dünyaya gelmişti. Bu aşk yüzünden ailesiyle arası açılan Buğra Toplusoy, ABD’ye gidip emlakçılık yapmaya başlamıştı. Florida’da yaşayan çift Youtube’da soruları cevapladı.

Buğra Toplusoy, “En büyük başarınız nedir” sorusuna “Birincisi baba olmak, ikincisi varlıklı bir ailenin oğlu olmama rağmen başka bir ülkede risk alıp iş hayatına atılmak; üçüncüsü ise hiçbir zaman ‘Ben oldum’ dememek” cevabını verdi. Sonra eşi Ceyda Ateş’e dönüp “Senin en büyük başarın ne? Benimle evlenmek mi? Bence bu büyük bir başarı” diyerek şok etti. Bu sözlere bozulan Ceyda Ateş eşine “Saçmalama” cevabı gündem olmuştu.

"BİZİ YANLIŞ ANLAMIŞLAR"

Konunun gündem olması üzerine oyuncudan jet açıklama geldi. Instagram'dan açıklama yapan Ateş, "Evlilik sorusunu yanlış yere çekmeye gerek yok. Önce ben yapmışım zaten şakayı... Doğrusu video'da izlerseniz birbirimize yaptığımız şakayı anlamış olursunuz. Buğra Toplusoy bizi yanlış anlamışlar" dedi. Video'nun tamamını yayınlayan iş insanı, "Video orada tek video'dan ik, ayrı haber çıkartmak başarı ister tebrikler" diyerek, sitem etti.