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Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Özgü Namal, hayata döndü! İşte son hali...
İki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden oyuncu Özgü Namal, yıllar sonra geldiği Bodrum'da görüntülendi.
Magazin 04.08.2022, 09:13 04.08.2022, 09:19 tarkan abdullahoğulları
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Beynelmilel, Kurtlar Vadisi gibi yapımlarda başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Özgü Namal, yaklaşık iki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral’ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmişti. Eşinin ani ölümüyle yıkılan Namal'ın çocuklarını alıp İstanbul'a döndüğü iddia ediliyordu. Özgü Namal, uzun süre sonra Bodrum’da görüntülendi.
Ünlü oyuncu, önceki gün Ortakent’teki bir otelde çocuklarıyla ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı. Namal daha sonra ise çocuklarıyla plaja indi. Denize girmek yerine çocuklarıyla ilgilenen 43 yaşındaki oyuncu, ardından arkadaşlarıyla sahilde sohbet etti.
Ahmet Serdar Oral'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti. Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye, Özgü Namal katılamamıştı. Acı haber sonrasında yıkılan Özgü Namal'a sakinleştirici verilmişti. Namal, mezarlığa "Biricik eşim ve babamız" yazılı bir çiçek göndermişti.
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