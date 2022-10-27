Eşini Kaybeden Özgü Namal Aylar Sonra Ortaya Çıktı

İki yıl sonra gecelerde görüntülenen Özgü Namal, dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenince panik yaptı.

Çağırdığı taksiyi mekanın kapısına kadar yanaştıran Namal, soruları yanıtsız bıraktı.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özgü Namal, bugüne kadar 'Yeditepe İstanbul', 'Kurtlar Vadisi, 'Hanımın Çiftliği', 'Kan' ve 'Merhamet' gibi sevilen dizilerde boy gösterdi.

Kurtlar Vadisi'nde 'Elif' ve 'Merhamet' dizisinde canlandırdığı 'Narin' karakeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Namal, yedi yıldır herhangi bir dizi projesinde yer almadı. Son 7 yılda 50'ye yakın projeden teklif aldığını ifade eden Özgü Namal, "Çocuklarımı kendim büyütmek istiyorum" diyerek bu teklifleri reddettiğini açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, 2014-2015 sezonunda Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Yetenek Sizsiniz' programında jüri üyesi olarak görev yaptı.

Özgü Namal, Ekim 2020'de eşi Serdar Oral'ı kaybetmiştir. Nefes ve Elem adında iki çocuğu bulunuyor.



