Eşini Kaybeden Elif Karlı'dan Açıklama Geldi

Ahmet Cengiz Karlı'nın cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etti. Elif Karlı 'nın eşi'nın cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etti.

Çiftin iki çocuğu vardı. Karlı, eşinin vefatından sonra sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Karlı, "7 aydır Tokat T ipi cezaevinde tutuklu yargılanan ve sağlık problemlerinden dolayı defalarca avukatımız aracılığı ile tutuksuz yargılanmasını talep ettiğim ancak ret cevapları aldığım, eşim Cengiz Karlı dün gece sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmiştir" dedi.