Son Dakika
Eşini Kaybeden Elif Karlı'dan Açıklama Geldi
Ünlü şarkıcı Elif Karlı, 57 yaşında hayatını kaybeden eşi Ahmet Cengiz Karlı'nın vefatından sonra sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, sitem etti. İşte haberin detayları...
Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı'nın cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etti.
Çiftin iki çocuğu vardı. Karlı, eşinin vefatından sonra sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Karlı, "7 aydır Tokat T ipi cezaevinde tutuklu yargılanan ve sağlık problemlerinden dolayı defalarca avukatımız aracılığı ile tutuksuz yargılanmasını talep ettiğim ancak ret cevapları aldığım, eşim Cengiz Karlı dün gece sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmiştir" dedi.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|18
|21
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Keçiörengücü
|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
|6. Pendikspor
|19
|31
|7. Rizespor
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|18
|31
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|19
|21
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|18
|39
|3. Newcastle
|19
|38
|4. M. United
|18
|38
|5. Tottenham
|19
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|18
|22
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Cadiz
|17
|16
|19. Sevilla
|17
|15
|20. Elche
|17
|5