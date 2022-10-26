Eşine Şarkı Yazdı! Klipte Birlikte Rol Aldılar

90'lı yıllarda 'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' başta olmak üzere çok sayıda hit şarkının altına imzasını atan sanatçı Tayfun Duygulu, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Kanatsız Meleğim' adlı single'ını müzikseverlerle buluşturdu.

12 YIL SONRA İLK SİNGLE

Klipte eşi Bella Duygulu ile yer alan sanatçı, "12 yıl aradan sonra ilk single'ımı yayınlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu şarkıyı iki sene önce evlendiğim eşim Bella Duygulu için yazdım. Çeşme'de çekilen klibin yönetmenliğini de ben üstlendim" dedi.

"ONA DUYDUĞUM ÖZLEMİ SATIRLARA DÖKTÜM"

Tayfun Duygulu, eşi Bella Duygulu ile tanışma hikayesi ve şarkının doğuş sürecinden de bahsetti. Duygulu, "Bella ile 2020'de pandemi yasaklarında tanışmıştık. O dönem Bella Çeşme'de, ben ise İstanbul'da yaşıyordum. Ona duyduğum özlemi satırlara döktüm ve ortaya böyle bir eser çıktı" dedi.

TAYFUN DUYGULU KİMDİR?

Tayfun Duygulu (d. 8 Nisan 1969, İstanbul), Türk pop şarkıcısı. Dedesi Zeki Duygulu, babası Erol Duygulu'dur.1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksofon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu.

TAYFUN DUYGULU ÖZEL HAYATI

Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' gibi şarkıları başta olmak üzere pek çok çalışmanın altında imzası olan sanatçı Tayfun Duygulu, 2020 yılında Bella Duygulu ile evlendi.