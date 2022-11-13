Eşinden Ebru Şallı'ya milyonluk hediye

Ebru Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş ile Bebek Otel'de yemekteydi. Ebru Şallı, bir ara mekandan çıkarak eczaneye gitti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şallı, eşi ile yaşadığı darp olayı hakkında son kez konuştu. Gazetecilerin, ''Darp olayından sonra eşiniz ile barıştınız mı?'' sorusuna ''Bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı. Eşimle hiç bir zaman küsmedim. Eşim mekanda, ben de eczaneden bir şey almaya geldim. Birazdan çıkacağız. Moral bozmayacak şeyler soracaksanız konuşmaya devam edelim'' dedi.

DEDİKODU PROGRAMLARI AZALIRSA, BENDE KADINLAR İÇİN BİR ŞEYLER YAPACAĞIM

Youtube'ta pilates programlarının devam ettiğini söyleyen Şallı, ''Dedikodu programları azalırsa, ben kadınlar için sağlık güzellik programları yapmaya devam edeceğim. Pilatesle ilgili her şeyi yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Bunun dışında bir yemek kitabım daha çıkacak. Onu hazırlıyorum. O kitap Pars ile benim özel kitabım. Ben oğlumla yapmış olduğum ilk yemek kitabı, Türkiye'nin en çok satan çocuk ve bebek mamaları kitabı olmuştu. İkincisini hazırladım. Oda kısa sürede çıkacak'' diyerek mekana eşinin yanına geri döndü.

ŞALLI'YA MİLYONLUK HEDİYE

Yaklaşık 1 saat sonra eşi Uğur Akkuş ile mekandan çıkan Şallı, eşinin kendisine hediye olarak aldığı 11 milyon TL değerindeki Bentley Continental ile de adeta düşman çatlattı. Gazetecilerin Uğur Akkuş'a, ''Yeni aracınızı Ebru hanıma barışma hediye olarak mı aldınız?'' sorusuna ''Biz hiç küsmedik ki, barışalım. Ben eşime hediye almak için sebep aramam'' diyerek yeni araçlarıyla gözlerden kayboldular.