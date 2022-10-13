Eşinden Boşanmıştı... Özel Hayat İtirafı Geldi!

Oyuncu Asuman Dabak , önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Yaz boyunca çalıştığını söyleyen Dabak, "Bu sene yeniden tiyatro yapacağım. Tiyatro benim hayatım. O yüzden çok heyecanlıyım" diye konuştu.

"DİZİLERDE ROL ALIP TİYATRO YAPAMAYACAKLAR VAR"

Genç oyuncuların tiyatro sahnelerinden geçmeden oyuncu olmaları hakkında da konuşan Asuman Dabak, "Doğru hocalardan ders alan kişileri eleştiremem. Ama oyuncu olmak istiyorum diyorsa bir birey, tiyatro sahnesinden mutlaka geçmelidir. Bu mesleğin öğrenileceği en iyi yer burasıdır. Televizyon dizilerinde rol alıp da tiyatro yapamayacak kişiler var!" diyerek göndermede bulundu.

"BU YALNIZ HALİMİ SEVİYORUM"

2014 yılında Ümit Birsel'den boşanan Asuman Dabak, özel hayatı ile ilgili şunları söyledi: "Bu yalnız halimi seviyorum. Bana iyi geliyor. Hayatımda kimse yok. Eğer olursa zaten öğrenirsiniz..."

ASUMAN DABAK KİMDİR?

1 Şubat 1970 tarihinde, Akhisar'da dünyaya gelen Asuman Dabak, Turizm ve Otelcilik okumuştur.

Oyunculuk eğitimi almamış olan sanatçı buna rağmen, iyi gözlemcilik ve yorumculuk yeteneğiyle beraber tiyatrodan sonra kamera karşısına da geçmiştir. Sonrasında sinema ve dizi filmlerde rol almış ve seslendirme üzerine çalışmalar yapmıştır.

Televizyonda Tatlı Hayat dizisindeki "Menekşe" rolü ile ilgi toplamıştır. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan oyuncu, Asuman Dabak Tiyatrosu'nu kurmuştur. Sanat hayatına Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda başlayan Asuman Dabak, ekranlarda ilk olarak Örümcek dizisindeki Emine rolüyle boy göstermiştir.

2007 senesinde yakalandığı "rahim kanseri" hastalığı nedeniyle bir dizi ameliyat geçirmiştir. Hastalığı sebebiyle oyuncu "taşıyıcı anne"lik için yasal yolların açılmasını istemektedir. Ekim 2006'da profesyonel oyuncu kimliğini tiyatro yöneticiliği ile birleştiren Asuman Dabak ilk prodüksiyonunda 2007 Afife Tiyatro Ödülleri ve 7. Lions Tiyatro Ödülleri olmak üzere tiyatrosuna iki ayrı ödül kazandırmıştır. Asuman Dabak, 2014 senesinin Aralık ayında "Ezra' adlı dizide başrol olarak Rüveyda Öksüz, Yusuf Çim, İsmail Filiz, Zeynep Koltuk, Doğukan Polat, Serkan Şenalp, Nurana Bagieva ile birlikte rol almıştır.

Asuman Dabak'ın da rol aldığı "Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu" adlı sinema filmi Aralık 2014 ayında filminin çekimleri, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde başlamıştır. Yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın yaptığı filmin başrollerinde Atılgan Gümüş, Orçun Kaptan, Serhat Özcan, Tuğçe Sarıkaya, Kubilay Güleçoğlu ve Vahdet Çakar yer alıyor.

ASUMAN DABAK EVLİ Mİ?

Asuman Dabak kiminle evli; Asuman Dabak, 2007 senesinde çocukluk aşkı olan Avukat Ümit Birsel ile evlenmiştir.

Dabak'ın nikah şahitliğini, eski set arkadaşı Türkan Şoray yapmıştır. Çift 2014 yılında boşanmıştır ve oyuncunun Tuğberk Dabak adında bir erkek evladı vardır.