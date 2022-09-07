Eşinden Boşandığı Ortaya Çıktı

1993 yılında Türkiye Dördüncü Güzeli seçilen ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, 2003 yılında Güçlü Mete ile dünyaevine girmişti. 19 yıldır evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, yollarını ayırmaya karar verdi.

DAVA GÖRÜLDÜ

İkilinin boşanma davası Büyükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü.

19 yıllık evlilik tek celsede biten ikilinin Duru adında kızları var.

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU KİMDİR?

Ebru Cündübeyoğlu Mete, (d. 10 Eylül 1974; Heilbronn, Almanya), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, şarkıcı ve yazar.

Televizyon programlarında sunuculuk yaparak genç yaşta geniş kitlelerce tanındı, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yaptı.

1997 yılında Gülüm dizisindeki rolü ile dizi oyunculuğuna, 1999 yılında Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği Fehimpaşa Konağı adlı komedide ‘Mihriban’ rolünü oynayarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Deli Yürek dizisinde ‘Avukat Ayşegül’, Koçum Benim dizisinde Deniz öğretmen, Omuz Omuza'da ‘Sevilay’, Yalancı Romantik'te ‘İpek’, Avrupa Avrupa'da Gülbahar, Evli ve Öfkeli'de ‘Seray televizyon dizilerinde canlandırdığı rollerden bazılarıdır.

2005 yılına ilk şiir kitabını, 2019'da ilk romanını yayımladı.

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU EVLİ Mİ?

2003 yılında radyo programcısı Güçlü Mete ile evlendi. Çiftin bir kızları oldu. Cündübeyoğlu ile Mete, 2022 yılında boşandılar.