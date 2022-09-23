Eşinden Boşandı! İşte İlk Açıklaması

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, 1.5 yıldır beraber olduğu Gökmen Tanaçar ile 30 Haziran 2021'de aile arasında gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Ünlü popçu, "Her şey hayal ettiğim gibi gerçekleşiyor. Allah herkese bu mutluluğu yaşatır inşallah" dedi.

"KİM ÇOCUK İSTEMEZ Kİ?"

Anne olmak çok istediğini belirten 41 yaşındaki şarkıcı, "Gökmen de, ben de çok istiyoruz. Kim çocuk istemez ki" ifadelerini kullandı. Eşinin sözlerini destekleyen Gökmen Tannaçar ise "Tuğba gibi güzel, iyi kalpli bir kız çocuğumun olmasını çok isterim" şeklinde konuştu.

"EVLİLİĞİMİZ SONA ERMİŞTİR"

Bütün bu gelişmelerin ardından Tuğba Özerk, evliliğini bitirme kararı aldı. Özerk, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Mütevazı bir şekilde evimizin içinde sade bir nikahla başlattığımız evliliğimiz yine aynı sadelikle sona ermiştir. Bugün basında yer alan haberler nedeniyle yapmak zorunda kaldığım bu açıklama ile vaktinizi almak istemezdim. Ancak bazen ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor. Bu süreci Avukatım Türker Candan aracılığıyla sorunsuz ve sizleri sahnem, şarkılarım dışında meşgul etmeden geçirmeyi diliyorum.”

TUĞBA ÖZERK KİMDİR?

Tuğba Özerk, 4 Haziran 1980'de İzmir'de doğdu. Melih Özakat İlkokuluna, Özel Çakabey Lisesinde ortaokula ve konservatuvarda liseye gitti. 7 yaşında okul hayatına başlamasıyla TRT ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nın çocuk korolarında müzik eğitimine başlaması aynı zamana denk gelir. İlk geri vokal deneyimini 12 yaşında Sezen Aksu'yla beraber 1992 yılında gerçekleştirdi. Sezen Aksu'nun yanında solo ve vokal çalışmaları devam ederken okul hayatı İzmir'de devam etmekteydi.

İlk TV programına yine Sezen Aksu'yla 1992 yılında TRT’de çıktı. Geri vokal çalışmalarının yanı sıra bu programda solo bir şarkı da seslendirmesi kamuoyunda büyük ilgi gördü. Büyük yetenek olarak lanse edilen Tuğba Özerk'in sahne ve müzik hayatı tam anlamıyla böyle başladı denilebilir.[kime göre?] Okul hayatı bittikten sonra İstanbul’a taşınan sanatçı, aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara geri vokal yaptı.

Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılının Aralık ayında "Dün Gibi" adlı ilk solo albümünü çıkardı. 'Aşk Yarası' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başlarında yer aldı. Albümle beraber oyunculuk yönünü gösterebilme fırsatı yakalayan sanatçı, atv'nin uzun süredir yayın yapmış olduğu dizisi "Böyle mi Olacaktı"da bir sene kadar rol aldı. İlk albümünde bir tane bestesi olan Özerk üç senelik boşlukta birçok besteye de imza attı.

6 Temmuz 2005 tarihinde 'Lo Lo Lo' adlı ikinci solo albümünü çıkardı. 'Lo Lo Lo' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başı oldu. İkinci albümünde bir tane bestesi olan şarkıcı, iki senelik boşlukta birçok besteye de imza attı.