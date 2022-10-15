Eşinden Boşanan Merve Dizdar'den Flaş İtiraf!

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteri ile adını geniş çevrelere duyuran Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti.

Sevilen oyuncu Merve Dizdar, özel hayatı ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

"PEK İYİ GİTMİYOR"

Özel hayatı hakkında konuşan Merve Dizdar, "Özel hayatım boşandığımdan beri pek iyi gitmiyor. Gitmiyor derken, çok iş yaptım. Zaman bulamıyorum, vallahi. Eskiden böyle derlerdi gülerdik; gerçekten öyle zaman yok. Tercihim bu.

Şu an iyi çünkü çok sorumluluk oluyor, gerek yok. Zaten işimiz gücümüz var" ifadelerini kullandı.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986'de İzmir'de doğdu. İlk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp Craft Tiyatro'da devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir Ses Böler Geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dersane Üniversitede gibi başlıca dizilerin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide yer aldı.

Ayrıca TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan Şenliğe Doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

Merve Dizdar, 2021 yılında Gürhan Altundaşar'dan boşandı.