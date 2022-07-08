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Eşinden Boşanan İbrahim Çelikkol Bakın Kiminle Görüntülendi!

Yakın arkadaş olan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, Bodrum'da görüntülendi. Pek çok projede de birlikte rol alan oyuncu dostlar, Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı. İşte detaylar...

Magazin 08.07.2022, 10:09 08.07.2022, 10:36 arif hür
Eşinden Boşanan İbrahim Çelikkol Bakın Kiminle Görüntülendi!

2017 yılında dizi setinde dostlukları başlayan ve o dönem beri de aralarındaki bağları koparmayan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Yakın arkadaşlar, geçtiğimiz gün Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. 

Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, Bodrum'da buluştu - Magazin haberleri
Denize olan düşkünlüğü ile bilinen Birce Akalay, Çelikkol ile koyu bir sohbet daldıktan sonra kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı.

Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, Bodrum'da buluştu - Magazin haberleri
Denize girmeyi tercih etmeyen Çelikkol ise gün boyu üstünden çıkarmadığı tişörtü ile oturmayı tercih etti.

Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, Bodrum'da buluştu - Magazin haberleri

2017 yılında nikâh masasına oturan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol, geçtiğimiz mayıs ayında boşanmıştı.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de Kocaeli'de dünyaya geldi.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Çelikkol, 25 Mayız 2017'de Mihre Mutlu ile evlendi. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı.

Ünlü oyuncu son olarak Doğduğun Ev Kaderindir  adlı dizide Demet Özdemir ile birlikte başrolü paylaşmıştı.

BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay (d. 19 Haziran 1984, İstanbul), Türk oyuncu ve Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü öğretim görevlisidir.

Yer Gök Aşk dizisindeki "Havva" rolüyle ilk ciddi rolünü oynayan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı. Bu oyun dışında 2020 yılında Keşanlı Ali Destanı oyununda "Zilha" rolüne hayat verdi. Akalay, son olarak FOX'ta yayımlanan Son Yaz adlı dizide "Sare Akay" karakterini canlandırdı.

BİRCE AKALAY ÖZEL HAYATI

38 yaşında olan Birce Akalay, 2 kez evlilik yaptı. Birce Akalay'ın ilk eşi oyuncu Murat Önalmış'tır. 2. evliliğini ise Küçük Ağa dizisi setinde tanıştığı oyuncu Sarp Leventoğlu ile yapmıştır. Ancak bu evlilikte çok uzun sürmemiştir.

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