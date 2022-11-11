Eşinden Boşanan Gökçe Akyıldız'dan Özel Hayat İtirafı!

Bir proje görüşmesi için Nişantaşı'na geldiğini belirten Gökçe Akyıldız, muhabirlerin sorularını cevapladı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; İki yıl önce eşi Mustafa Özyurt'tan boşanan güzel oyuncu, özel hayat açıklaması ile dikkat çekti.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Uzun süredir hayatında kimse olmadığını vurgulayan Gökçe Akyıldız, "Hayatımda kimse yok. Olsa gizlemem sizlerle paylaşırım" ifadelerini kullandı.

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?

Gökçe Akyıldız (d. 30 Ekim 1992, Sinop), Türk oyuncudur.

30 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta doğdu. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğudur. Çocukluk döneminde oyunculuğa olan ilgisini belli eden Gökçe Akyıldız'ın ilk reklam filmi bir siyasi parti reklamıdır. 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde Saime karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra Samanyolu TV ekranlarında yayınlanan Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma ve Beşinci Boyut gibi dizilerde yer almıştır.[6] 2005 yılında farklı bir çalışma ile Zeynep dizisinde yer almıştır.[7] 2006 yılında Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakterini canlandırmıştır.

Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama gibi yapımlarda da kamera karşısına geçmiştir. 2011 yılında atv'de yayınlanmaya başlayan ve 2013 yılında sona eren Hayat Devam Ediyor dizisi ile asıl çıkışını yakalamış ve sonraki süreçte Kötü Yol, Bizim Okul gibi dizilerde yer almıştır.

2013 yılında başlayan ve 2014 yılında sona eren Fatih Harbiye dizisinde Aslı karakterini canlandırmış. Dizi 2014 yılında final yapmıştır. 29 Haziran 2015'te atv'de yayınlanmaya başlayan ve 12 Mart 2018 tarihinde yayımlanan 113. bölümü ile final yaparak sona eren Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandırdı. Ayrıca Lipton reklamında oynamıştır. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında yayımlanan Elkızı adlı dizide oynadı.

2017-2020 yılları arasında Mustafa Özyurt ile evli kaldı.