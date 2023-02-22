Eşi Ameliyat Oldu! Hastaneye Koştu

Oyuncu Bensu Soral, Maslak'taki özel bir hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Beyaz kıyafeti ve maskesi ile dikkat çeken Soral, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"OPERASYON GEÇİRDİ"

Ünlü oyuncu, "Hakan’ın küçük bir operasyonu vardı. Onun için birkaç gündür buradayız ama önemli bir şey yok" açıklamasında bulundu.

Bensu Soral, röportajını tamamlamasının ardından tekrar hastaneye giriş yaptı.

