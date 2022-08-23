Eser-Berfu Yenenler Çiftinden Kötü Haber

Sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çiftinden kötü haber geldi.

Berfu Yenenler, 2019 yılında komedyen Eser Yenenler ile dünyaevine girmişti.

ÜZEN HABERİ BÖYLE PAYLAŞTI

Çocuklarıyla mutlu bir evliliği olan ünlü çift, sosyal medya hesabından hayranlarını üzen bir haberi paylaştı.

İkili, çocuklarından ayrı olarak Bozcaada'ya gitmişlerdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Berfu Yenenler, Instagram'da paylaştığı hikayede tatilde zehirlendiklerini duyurdu.

"ZEHİRLENDİK, SEBEBİNİ ANLAMADIK..."

Berfu Yenenler kötü haberi takipçileriyle böyle paylaştı: "Günaydın, iki gündür çok güzeldi, çok güzeldi diye anlatıyorum. Bilin bakalım dün akşam noldu? Zehirlendik. Bütün gece sıfır uyku. Sebebini de asla anlamadık.

Gerçekten bu bir nazarsa insan utanır. Neyse şimdi daha iyiyiz zaten döneceğiz. Hemen kendimizi serumlara sararız..."

ESER YENENLER KİMDİR?

14 Şubat 1984 Bursa doğumlu. İlk ve ortaokulu doğduğu Bursa'da okuyan Yenenler, liseyi de Bursa'da, Gazi Anadolu Lisesinde okudu. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası ölmüştür.

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2004 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan programı yaptı.

“Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Murat Boz ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı. 2018'den 2019'a kadar TV8 kanalında, "Eser Yenenler Show" programını sunmuştur. 2020 yılında Kanal D'de konuk sunucu olarak katıldığı Çok Güzel Hareketler 2 adlı programda devam etmek isteyince sunucu Yılmaz Erdoğan'ın da film çalışmaları başlayınca Erdoğan, sunuculuğu devretmiştir. Hâlen programı sunmaya devam etmektedir.

2019 yılında Berfu Yenenler ile evlenmiştir. İki çocukları var.