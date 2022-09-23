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Esengül Aypek: Kahvaltıda bile sushi yiyebilirim
Ünlü oyuncu Esengül Aypek sezon kapanışını Bodrum’da yaptı.
Titanic Deluxe Bodrum içinde bulunan ünlü sushi restaurant’ı Nori Restaurant’ta yemek yiyen oyuncu Esengül Aypek "Sushi yeme yarışması olsa uzak ara favori ben olurum. Gerçekten kendi mutfağımız olan Türk Mutfağı hayatımda birinci sırada. Ama peşine Uzak Doğu mutfağı vazgeçilmezlerimden. Sabah kahvaltıda bile sushi yiyebilirim” dedi.
Otel yetkilisi Emel Elif Büber Topçuoğlu “Esengül hanım’ı ağırlamak, bir de sevdiği mutfakta ağırlamak ayrıca bir keyifti bizim için” dedi.
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