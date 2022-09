Ersay Üner: Şarkılarım pahalı

Şapka ve gözlükle kendisini gizleyen şarkıcı Ersay Üner, tarzı hakkında "Ufaktan kendimi gizledim. Böyle rahat oluyor. Gündelik hayatta iyi oluyor. Ama sahnede bu kadar rahat giyinmem."dedi.

Şarkıcılara verdiği her şarkının tutacağı garantisi verdiğini söyleyen Ersay Üner,"Ben kimseye böyle bir garanti vermem ama bir şarkının nereye gideceğini tecrübeden dolayı biliyorum. Her şarkı her soliste olmuyor ona çok dikkat ediyorum. Çok şükür her şarkımda tuttu bu zamana kadar negatif bir dönüş yaşamadım." diye konuşan ünlü şarkıcıya "Şarkılarınız pahalı mı?" sorusuna ise "Rakam söylemek istemiyorum ama tek bir rakam söylüyorum. Tüm şarkılarım aynı fiyatta. Evet şarkılarım pahalı. Şarkılarım Türk lirası olarak veriyorum."diye cevap verdi.

Büşra Pekin ile olan beraberliğini geçtiğimiz yıl bitiren Üner, “Hayatımda şu anda kimse yok. Hayatımda yalnızca müzik var. Evliliği tercih etmiyorum.” diye konuştu.