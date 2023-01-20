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Erol Evgin Geleceğin Hekimleri İçin Söyledi
Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde geleceğin hekimlerini yetiştiren Lokman Hekim Sağlık Vakfı yararına konser verdi.
Erol Evgin'in şarkılarını salonu tıklım tıklım dolduran binlerce hayranıyla birlikte söylediği gecenin sürprizi sanatçının, “Sevdan Olmasa” isimli şarkısını 41 tıp fakültesi öğrencisi ve mezunlarından oluşan dev koro eşliğinde seslendirmesi oldu. Bu özel performansın ardından “Bu kadar doktorun arasında; artık bana bir şey olmaz kolay kolay” diyen Evgin, sözleriyle izleyenleri güldürdü.
Lokman Hekim Sağlık Vakfı, biletlerin tamamının tükendiği geceden elde edilen gelir ile çok sayıda hekimin yetişmesine destek olarak geleceği İyileştirmeyi hedefliyor.
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