Erol Evgin Cerebral Palsy'li çocuklarla şarkı söyledi 

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye, 50. yılına özel, Sakıp Sabancı Müzesi'nde Fıstıklı Teras’ta Erol Evgin konseri düzenledi.

Konserin geliri "Erken Müdahale Programı" kapsamında engelli olma riski taşıyan 50 bebeğin tedavisinde kullanacak.

İş, cemiyet ve sanat hayatının tanınmış isimlerinin izlediği konserde Erol Evgin “Memleketim” şarkısını Dilek Sabancı ve Cerebral Palsy’li çocuklarla beraber söyledi.





Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Cerebral Palsy Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr.h.c. Dilek Sabancı, “1972 yılında Değerli Bilim İnsanı Merhum Prof. Dr. Hıfzı Özcan’ın öncülüğünde Kadıköy’de bir apartman dairesinde Türk Spastik Çocuklar Derneğinin kurulması ile başlayan faaliyetlerimize bugün Ataşehir’deki Metin Sabancı Merkezinde devam ediyoruz. Çok Sevgili Rahmetli Babamın desteği ile büyüyerek kurumsallaşan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın bu yıl 50. yılını gururla kutluyoruz" dedi.





Konser boyunca izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşatan Erol Evgin ise “Rüya” isimli şarkısının ardından “Tıpkı bu şarkıda olduğu gibi, 50 yıl önce bir rüya ile yola çıkmıştık. Bu akşam muhteşem bir gerçeğe dönüşen rüyamızın 50. yılını kutluyoruz.” dedi.



