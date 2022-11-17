Erkek Arkadaşıyla Görüntülendi! Aşk Açıklaması...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Geçtiğimiz senelerde Zambiya’lı Oliver Tembo ile aşk yaşayan ve magazin gündemini oldukça meşgul eden İrem Şahin, bu sefer başka bir siyahi arkadaşı ile görüntülendi.

Yaklaşık 1 saat erkek reyonunda alışveriş yapan ikili çıkışta basın mensuplarını görünce ellerinde poşetler ile birbirinin yanından uzaklaştı.

"SEVGİLİM DEĞİL"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin “Kendisi benim asistanım olur. Sevgilim değil. Benim başka bir sevgilim var.” diyerek panik yaptı.

"KADIN REYONUNDAYDIK"

Muhabirlerin “Erkek reyonunda uzun süre alışveriş yaptınız. Sizi sevgili zannettik!” demesi üzerine Şahin, erkek reyonunda fotoğraflarının çekilmediğini öne sürerek “Hayır, erkek reyonunda alışveriş yapmadık. Kadın reyonundaydık.” açıklamasını yaptı.

İrem Şahin’in adı şarkıcı Edis ile de aşk dedikodularına karışmıştı.

MERYEM İREM ŞAHİN KİMDİR?

Meryem İrem Şahin, 21 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Selami Şahin'in son çocuğu olan Meryem İrem Şahin, İngiltere'nin Felsted kentinde aynı şehirle ismi taşıyan lisede gördüğü kısa süreli eğitimin ardından İstanbul'da yer alan Terakki Vakfı Okulları'nda eğitim görmüştür. 2014 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından Muğla'da bir mekanda şef olarak çalıştı. Babası Selami Şahin'in styling asistanı olarak da görev yaptı.