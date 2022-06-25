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Erkan Petekkaya Kalp Krizi Geçirdi! İşte Son Durumu...

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, yeni projesi Son Gün'ün çekimleri sırasında kalp krizi geçirdi. Petekkaya'nın sağlık durumu nasıl? İşte cevabı...

Magazin 25.06.2022, 11:30 25.06.2022, 11:48 arif hür
Erkan Petekkaya Kalp Krizi Geçirdi! İşte Son Durumu...

'Paramparça', 'Hanımın Çiftliği', 'Sessiz Fırtına' ve 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' başta olmak üzere çok sayıda sevilen projede rol alan oyuncu Erkan Petekkaya, TRT Dijital için hazırlanan 'Son Gün' dizisi için kamera karşısına geçti.

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KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Magazin Burada’nın haberine göre çekimler sırasında aniden rahatsızlanan Petekkaya apar topar hastaneye kaldırıldı.

Dizinin çekimlerine iptal edilirken ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erkan Petekkaya geçtiğimiz aylarda böbrek ameliyatı olmuştu.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Erkan Petekkaya (d. 11 Aralık 1970, Elazığ), Türk oyuncu.

Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993’ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008 de başka bir dizide (Star TV) yer alarak Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır.

Petekkaya, Hanımeli Sokağı, Kayıtdışı, Kırmızı Oda, Vurgun ve Sevgili Geçmiş gibi projelerde de rol aldı.

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