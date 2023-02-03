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Erdal Özyağcılar'dan Şahmaran'a Ağır Gönderme
Erdal Özyağcılar, Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Üstü kapalı Şahmaran dizisine gönderme yapan usta sanatçı, "Bütün hikayelerde doğal güçleri, hayaletler ve cadılar var, enteresan şekilde..." açıklamasını yaptı. İşte haberin detayları...
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Erdal Özyağcılar, Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi.
Dijital platformda yayınlanan diziler hakkında konuşan oyuncu, "O projeleri biraz geç izlemeye başladım. Oradaki işlere çok şaşırıyorum. Bütün hikayelerde doğal güçleri, hayaletler ve cadılar var, enteresan şekilde... İnsanlar bu işleri nasıl seyrediyorlar? Birkaç bölüm sonra sıkılıyorsun. Hepsinde bir gariplik var. Ben de onlara kızdım, şimdi bir senaryo yazıyorum" dedi. Usta sanatçının bu açıklaması akıllara Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisini akıllara getirdi.
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