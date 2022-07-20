Erdal Beşikçioğlu'nu Kahreden Ölüm Haberi
FLAŞ... Fenomen dizi Behzat Ç. ile adını geniş çevrelere duyuran sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, aldığı acı haberle yıkıldı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Behzat Ç’nin yeni dizisi Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin çekimlerine başlayan usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, aldığı acı haberle yıkıldı.
BABASI VEFAT ETTİ
My Fatsa Haber'e göre; Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu, İzmir Urla’da vefat etti.
İZMİR'DE DEFNEDİLECEK
Bahattin Beşikçioğlu'nun cenazesi İzmir Urla’da aile kabristanlığı'na defnedilecek.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?
Erdal Beşikçioğlu, 5 Ocak 1970'de dünyaya geldi.Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı.
'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' adlı diziyle adını tüm Türkiye'ye duyurdu.
ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Sinema
Acı Kiraz (2020)
Kapı : Nihat Durak - (2019) - Efrem
Çiçero : Serdar Akar - (2019) - Elyesa Bazna
Tiger Zinda Hai : - (2017) -
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku : Çiğdem Vitrinel - (2014) - Arif
Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar - (2013) - Behzat Ç.
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - (2011) - Behzat Ç.
Kurtlar Vadisi Filistin : Zübeyr Şaşmaz - (2010) - Moşe ben Eliezer
Bal : Semih Kaplanoğlu - (2010) - Yakup
Kardelen : Mehmet Güneş - (2010) - Servet
Vali : Çağatay Tosun - (2008) - Faruk Yazıcı
Hayat Var : Reha Erdem - (2008) - Baba
Eve Giden Yol : Semir Aslanyürek - (2006) - Mahmut
Barda : Serdar Akar - (2006) - Nasır
Dizi
Çocukluk (2020-)
Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy
46 Yok Olan (2016) - Murat Günay
Reaksiyon : (2014) - Yavuz Aslan
Leyla ile Mecnun (dizi) : Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Doğan Ümit Karaca - (2010 - 2013 ve 2019) - Başkomiser Behzat Ç.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
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