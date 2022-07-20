Erdal Acar'dan Yıllar Sonra Gelen Ahmet Kaya Açıklaması
Ünlü iş adamı Erdal Acar, Ahmet Kaya olayı ile ilgili yıllar süren suskunluğunu avukatı aracılığı ile bozdu. Erdal Acar’ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret eden avukatı Özgür Deniz Adalı müvekkilinin açıklamalarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Acar'ın flaş açıklamaları...
Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’nın Erdal Acar’ı kast ederek yaptığı “Parmak sallayan vatanperver! Bir kez daha hafıza silinmez diyeyim” açıklaması olayları bir kez daha gündeme getirdi.
"AHMET KAYA BENİM İYİ BİR ARKADAŞIMDI"
Erdal Acar, avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamada “Üzerime atılan gerçek dışı ‘yağma’ iddiaları bile Gülten Hanım’ın sözleri kadar beni incitmedi ve üzmedi. Sayın Gülten Hanım yanlış hatırlıyor." dedi ve ekledi:
“Ahmet Kaya benim iyi bir arkadaşımdı. Eskiden Mecidiyeköy’de Özbir Galeri’de buluşur ve görüşürdük. Sevgili Ahmet’in çok güzel sesi vardı. Bize türküler söylerdi. Ali Özbir (Esra Erol’un eşi) o günlerin en canlı şahididir.”
"KULAĞIMA EĞİLİP DEDİ Kİ..."
Erdal Acar, MGD gecesinde yaşanan olaylar için ise şu ifadeleri kullandı: “Ahmet Kaya o gece sahnede yaptığı açıklamalardan sonra tepki görünce masalara bakarken tanıdık bir yüz olarak beni gördü ve beni tanıdığı için yanıma geldi. Geçmiş dönemdeki arkadaşlığımıza dayanarak yanıma gelen Ahmet’e kulağına eğilip 'Olaylar daha büyümesin. Buradan uzaklaşman iyi olur’ diye tavsiyede bulundum.
İki çalışanımı mekandan güvenli bir şekilde çıkması için gönderdim. O da beni dinleyerek olay yerinden uzaklaştı. Sonrasında ise bana teşekkürlerini gönderdi. Aslında bu konuyu hiçbir zaman dile getirmek istemezdim. Ama ne yazık ki sosyal medyada dolaşan dedikodular beni bu açıklamayı yapmaya mecbur bıraktı.”
"KADİR İNANIR ŞAHİTTİR"
Erdal Acar yaptığı bu açıklamarın doğruluğuna Kadir İnanır’ı da şahit gösterdi. Acar, “Kadir Ağabey (Kadir İnanır) Ahmet ile aramızda geçen diyaloglara şahittir. Gecede yaşananlar ile ilgili çok fazla detay var. Onları da zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşacağım” dedi.
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