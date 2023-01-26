Ercan Kesal: Esnaflık ve Hekimlik İnsanları Tanımamı Sağladı

Kültür, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında birleştiren D&R, yeni yılda da etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. İmza günleri, söyleşiler ve yeni kitap lansmanlarıyla yazarları okuyucularıyla buluşturan D&R, Hilton ile yaptığı Edebiyat Buluşmaları etkinliklerinin 5.’sini bu kez Hilton İstanbul Bomonti’de, Ercan Kesal’ın son kitabı Cebimdeki Ekmek Kırıntıları’nın lansmanı ile yaptı. Kesal, Murat Güloğlu’nun moderatörlüğünde ve D&R evsahipliğinde gerçekleşen davette kendisine yöneltilen tüm soruları samimiyetle cevapladı. Davete eşi Nazan Kesal ile katılan Ercan Kesal, söyleşi sonunda okurları için kitabını imzaladı.

“ESNAFLIK VE HEKİMLİK İNSANLARI TANIMAMI SAĞLADI”

Ercan Kesal, “Ben bir esnaf çocuğu olarak büyüdüm. Edebiyat ve sinemadaki kariyerimi doğup, büyüdüğüm ortama borçluyum. Bütün yazlarım kamyon kullanmakla, gazoz satmakla geçti. Dolayısıyla insan sarrafıyken hekimlik bunu misliyle çoğalttı. Her gün kapınıza gelen yüzlerce insanın hikayesini dinliyorsunuz. Bütün bunlar bana gözlem yapma fırsatı verdi. Hem de okurlarımla ve seyirciyle iktidar ilişkisini ortadan kaldırmama vesile oldu. Çok fazla insan tanıdım. İnsanların hayatlarına dair, her yıl bir kitap olmak üzere 10 yılda 10 kitap çıkardım. Bütün hikayelerimin gerçek sahibi sokaktaki insanlardır. Bu nedenle okuyan kendisini hikayenin içinde hissediyor.”

“BÜTÜN DENEYİMLERİM CEBİME DOLDURDUĞUM KIRINTILAR”

Kesal, kitabın nasıl ortaya çıktığı ile ilgili soruya; “Bu bir otobiyografi kitabı değil, geçen sene başlayan ve yaklaşık 30 küsur saat süren bir söyleşinin kitaplaştırılmış hali. Yenal Bilgici sordu, ben yanıtladım. Cebimdeki Ekmek Kırıntıları ismini koyma sebebim de Grimm Masalları'ndaki bir metafor. Hansel ve Gretel’de üvey anneleri iki kardeşi ormana bırakmak ister. Çocuk eve geri dönebilmek için ceplerine ekmek kırıntıları doldurur ve yolunu bulabilmek için yola serpiştirir. Fakat kırıntıları kuşlar yediği için geri dönemez. Kendi hayatıma dair düşündüğümde de galiba bütün bu deneyimler cebime doldurduğum kırıntılar. Derdim eve dönebilmek ama işin doğası gereği kuşlar kırıntıları yiyor ve çoğu zaman ormanda kalıyorum. Evden kastım ise masumiyet çağı yani çocukluğa dönebilmek. Söyleşiden doğan ‘Cebimdeki Ekmek Kırıntıları’nın temel motivasyonu da bu” diyerek cevap verdi.

“YENİ FİLM İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Yeni bir film senaryosunu müjdeleyen Kesal, “Bir yandan oyunculuk devam ederken, dijital mecralar için de iki senaryo üzerinde çalışıyoruz. Peri Gazozu’nu yazdık, ismi Anadolu Masalları olarak değişebilir. Bir dijital mecrada sırasını bekliyor. Senaryolar için olumlu geri dönüş aldık, Ekim-Kasım gibi sete çıkacağım. Hayatımda yine senaristlik, yönetmenlik ve edebiyat devam edecek. Daha çok kamera arkasında olmak istiyorum ” açıklamalarında bulundu.

“EDEBİYATIN KRALLIĞI BİTMEYECEK”

Kesal, yazarların son zamanlarda kitap okunmamasından şikayetçi olması hakkında ise “Türkiye’de kitap okunuyor, satılıyor da. O kadar ümitsiz değil; yayınevi sahibi arkadaşlarımla konuşuyorum. Belki nitelikli kitap sayısı azdır, ürün çok. Bu da haliyle böyle bir endişeyi doğuruyor olabilir ama kitap okunuyor. Bu konuda yakınmamak lazım, gidişatın iyi olduğuna inanıyorum. Kelimelerin başka bir ruhu ve gücü var, bizim büyük hafızamız kelimeler ve edebiyat olacak. Edebiyatın krallığı hiç bitmeyecek” dedi.