Erbaa’ya konsere giden Derya Uluğ uyanır uyanmaz bakın ne istedi

Mayıs ayından beri her ay yaklaşık 20 konser veren Uluğ, konser yoğunluğundan çok memnun olduğunu dile getirerek, “Ben çalıştığım sürece çok mutluyum. Bu kadar çok konser veriyor olmak, talep ediliyor olmak çok onore edici bir şey” dedi.

BAZI KOSTÜMLERİMİ KENDİM ÇİZİYORUM!

Sahne kostümüyle de beğeni toplayan Derya Uluğ, 9 günlük bayram tatilinde 8 konser vermişti. Her konser için ayrı kostüm hazırlatan şarkıcı, bayram konserlerini 11 valizle geçirdiğini, valizlerin araca sığmadığını anlattı. Sahne kostümleri için hiçbir masraftan kaçınmayan Derya Uluğ, “Sahnede iyi görünmek basit bir şey değil” dedi. Babasının da tekstilci olmasından kaynaklı modaya meraklı büyüdüğünü anlatan Uluğ, bazı sahne kıyafetlerin kendisi çizdiğini söyledi. Bir hayalinden de bahseden şarkıcı, “İlerleyen zamanlarda atölye kurup bütün sahne kostümlerimi çizdiğim her şeyi orada hayata geçirmek istiyorum” dedi.

UYANIR UYANMAZ YAPRAK SARMA İSTEDİ

Erbaa’ya yaprak sarma yeme hayaliyle geldiğini anlatan Derya Uluğ, “Uyumadan buraya geldim. Otelde bir kaç saat uyuduktan sonra, gözümü açar açmaz, Bana yaprak sarma bulun dedim. Bir paket getirdiler. Hepsini yedim, konserden sonra yine yiyeceğim. Çok seviyorum” açıklamarında bulundu. Sözlerine devam eden Uluğ, “Yaprak sarmayı da iyi yaparım” diyerek iddialı olduğunu dile getirdi.

HEY ON BEŞLİ ON BEŞLİ SÜRPRİZİ

Sonrasında Okyanus şarkısıyla sahneye çıkan Derya Uluğ’ Ebaalılara keyifli saatler yaşattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan popçu, Canavar, Ne münasebet, Kanunlar Gibi, Nabız 180 gibi sevilen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 50 bin kişiye çoşku dolu anlar yaşattı. Ünlü Popçu Erbaalılara sürpriz yaparak sahnelerinde ilk kez ‘Hey On Beşli On Beşli’ türküsünü seslendirdi.

Konser bitimi sahneye çıkan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Derya Uluğ’a çiçek, Erbaa Spor forması ve 50 kilo yaprak hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.