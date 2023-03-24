Flaş HaberAile Dizisinde Konuşulacak Düğün Sahnesi
Son Dakika
Engin Öztürk Bakın Hangi Ünlü Oyuncunun Eşiyle Görüntülendi
Oyuncu Engin Öztürk gecelerde oyuncu meslektaşının eşiyle görüntülenince panik yaptı. İşte detaylar...
İki gizemli kadınla görüntülenen yakışıklı oyuncu Engin Öztürk muhabirlerle adeta köşe kapmaca oynadı.
Muhabire açıklamada bulunan oyuncu, "Biri çok sevdiğim arkadaşımın eşi, diğeri oyuncu arkadaşım" ifadelerini kullanırken yaşadığı panik yüzüne yansıdı.
Otomobilde yüzünü saklayan ve parmağındaki alyans kameraya yansıyan kadının Sarp Apak'ın eşi Bengisu Uzunöz Apak olduğu ortaya çıktı.
Diğer kadının ise adı Fırat Çelik ile ilgili anılan oyuncu Esra Ruşan olduğu anlaşıldı.
Bircan Bali, "Fırat Çelik'in bu buluşmadan haberi yoksa kaçıyor olabilirler" yorumunu yaptı.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Yeni Sayımız
Eylül-Ekim
2021
Temmuz-Ağustos
2021
Mayıs-Haziran
2021
Ağustos-Eylül 2020
2021
Kasım-Aralık
2021
Ocak-Şubat
2021
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|27
|57
|2. Eyüpspor
|26
|53
|3. Sakaryaspor
|27
|49
|4. Pendikspor
|26
|47
|5. Rizespor
|25
|46
|6. Keçiörengücü
|26
|46
|7. Bodrumspor
|26
|41
|8. Boluspor
|26
|41
|9. Bandırmaspor
|26
|40
|10. Manisa FK
|25
|39
|11. Göztepe
|25
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|28
|13. Altay
|26
|25
|14. Adanaspor
|27
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|26
|20
|17. Gençlerbirliği
|25
|17
|18. Denizlispor
|27
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|27
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13