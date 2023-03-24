Engin Öztürk Bakın Hangi Ünlü Oyuncunun Eşiyle Görüntülendi

İki gizemli kadınla görüntülenen yakışıklı oyuncu Engin Öztürk muhabirlerle adeta köşe kapmaca oynadı.

Muhabire açıklamada bulunan oyuncu, "Biri çok sevdiğim arkadaşımın eşi, diğeri oyuncu arkadaşım" ifadelerini kullanırken yaşadığı panik yüzüne yansıdı.

Otomobilde yüzünü saklayan ve parmağındaki alyans kameraya yansıyan kadının Sarp Apak'ın eşi Bengisu Uzunöz Apak olduğu ortaya çıktı.

Diğer kadının ise adı Fırat Çelik ile ilgili anılan oyuncu Esra Ruşan olduğu anlaşıldı.

Bircan Bali, "Fırat Çelik'in bu buluşmadan haberi yoksa kaçıyor olabilirler" yorumunu yaptı.



