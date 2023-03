Engin Hepileri: Bizi Oğlumuz Yönlendiriyor, O Bizim Çimentomuz

Engin Hepileri "Ailemizin direği şu an da Can" diyerek, 5 yaşındaki oğluyla perçinlenen mutlu aile hayatına dikkat çekti. Hepileri: 'Hayatın anlamı ailede. İşlerden vakit bulup, Beyza ve Can'la üçgenimizi kurup, telefonlarımızı bırakıp, Can'ın odasına geçtiğimizde gerçek hayatın orada olduğunu görüyorum. Orada çok mutlu olduğumu hissediyorum. Ailenin direği şu an da Can. Çimentomuz o, o bizi yönlendiriyor' dedi.

APARTMAN DAİRESİNDE KEDİ YA DA KÖPEK OLMAZ!

Engin Hepileri: "Ben bir apartman dairesinde oturuyorum. Apartman dairesine bir kediyi ya da bir köpeği sokmanın doğru olmadığını düşünüyorum kendimce. Onun özgürlüğünü kısıtladığımı düşünüyorum, toprağa basmayan bir hayvanın kendi yetilerinden uzaklaşacağını düşünüyorum. Onu 5 saat 6 saat sokağa çıkartabilecek zamanım ya da bahçeli bir evim olsa kesinlikle köpeğim kesin olurdu. Çünkü özellikle köpekleri çok seviyorum" dedi.