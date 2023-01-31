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Engin Altan Düzyatan’ın kayak keyfi
Çöp Adam’ın Tamer’i Engin Altan Düzyatan, yoğun set temposu arasındaki ilk boşluğu ailesine ayırdı. Ailesiyle kısa bir kar tatiline çıkan Düzyatan haftaya Uludağ’da başladı.
Çöp Adam dizinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan, yoğun bir tempoda devam eden set çalışmasına kısa bir mola verdi.
Haftalık set molasındaki tüm vaktini ailesine ayıran başarılı aktör, sömestr tatilini de fırsat bilerek ailesiyle Uludağ’da kısa bir kar tatili yaptı. Ekstrem sporlara ilgisiyle bilinen ve başarılı bir kayakçı olan Düzyatan, kısa tatili sırasında yılın ilk karının tadını çıkardı.
Engin Altan Düzyatan üç günlük kısa bir molanın ardından yeniden set çalışmalarına döndü. Ünlü oyuncu, “Kısa da olsa bulduğum her vakti aileme ayırıyorum. Onlarla vakit geçirmek tüm çalışmalarım için de beni motive ediyor” diyor.
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