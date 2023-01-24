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Engin Altan Düzyatan iş toplantısında
Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan geçtiğimiz gün bir grup arkadaşı ile öğle yemeğinde Kanyon'da bir araya geldi.
Le Pain Quotidien Restoran'da rastladığımız Engin Altan Düzyatan "İş arkadaşlarımızla toplantıdayız." dedi.
Kendisini bekleyen basın mensuplarını bekletmemek adına bir ara restoran dışına çıkan Engin bey hem basına poz verdi hem de kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı.
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