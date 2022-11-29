Engin Akyürek-Tuba Büyüküstün Böyle Görüntülendi!

Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrol oynayan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in yıllar önce yine aşk yaşadığı iddia edilmişti.

İkili hakkında bu kez yeni bir iddia gündeme geldi.

PARİS KAÇAMAĞI!

İkilinin Paris'te birlikte vakit geçirdikleri ortaya çıktı. MagazinBurada'nın haberine göre; Çiftin arkadaş grubundan ayrı bir şekilde yürümesi kafaları karıştırdı.

Ünlü çift arkadaşlarının bu paylaşımını kısa sürede fark etti ve hemen kaldırttı.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk dizi, sinema oyuncusu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı.Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı.Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015’te “En İyi Aktör” seçilmiştir. ve Emmy için “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde aday olmuştur.

Akyürek, 'Kaçış' dizisiyle ekranda yer alıyor.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Girit göçmeni kökenli oyuncu, İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.

2003 yılında Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak, dizi oyunculuğuna başladı. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak adından söz ettirdi. Yine aynı yıl Gülizar adlı televizyon filminde Gülizar karakterini canlandıran Büyüküstün, bu rolüyle Sırbistan-Karadağ Uluslararası TV Festival Bar'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

2005 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide başrolde yer aldı, büyük bir çıkış yaptı. Aynı yıl Babam ve Oğlum adlı sinema filminde Aysun karakterini canlandırdı. 2006 yılında Sınav adlı sinema filminde oynayan Büyüküstün, bu filmde ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatı yakaladı. 2007 yılında Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor'la başrolü paylaştı.

Aynı yıllarda Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerinin Arap televizyonlarında gösterilmesiyle birlikte, Orta Doğu'da büyük bir üne kavuştu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN ÖZEL HAYATI

28 Temmuz 2011 tarihinde Paris'de kendisi gibi oyuncu Onur Saylak ile evlendi. 19 Ocak 2012 tarihinde ikiz kızlarını dünyaya getirdi.Çiftin evlilikler 5 Haziran 2017'de sona erdi. Büyüküstün son olarak işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadı.