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Enes Batur ve Ecenaz Üçer Hakkında Şaşırtan İddia!

Youtube videolarıyla adını geniş çevrelere duyuran Enes Batur, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Ecenaz Üçer’den sessiz sedasız ayrılmıştı. Batur ve Üçer'in ayrılık nedeni ne? İşte detaylar...

Magazin 15.07.2022, 15:50 15.07.2022, 16:30 arif hür
Enes Batur ve Ecenaz Üçer Hakkında Şaşırtan İddia!

YouTube’da yayınladığı videolarla ünlenen Enes Batur, oyuncu Damla Aslanalp’ten ayrıldıktan sonra YouTube'da makyaj ve yaşam içerikleri üreten Ecenaz Üçer’le yeni bir aşka yelken açmıştı.

Enes Batur ve Ecenaz Üçer'in birlikteliği bir dargın bir barışık devam ediyordu. Aralarındaki sorunları aşamayan ikili, geçtiğimiz aylarda kesin olarak ayrılmıştı.

Enes Batur ve Ecenaz Üçer'in ayrılığı sonrası şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

ŞAŞIRTAN İDDİA

İddiaya göre; Enes Batur ve Ecenaz Üçer hiçbir zaman gerçek anlamda aşk yaşamadı. 

Uzunca bir süre YouTube'da birlikte içerik üreten ikili, şimdilerde arkadaş olduklarını ifade ediyor.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998'de Arzu ve Fatih Sungurtekin çiftinin oğlu olarak Antalya'da doğdu. Sungurtekin kanalında yayınlamış olduğu bir videoda annesinin Malatyalı, babasının Adanalı olduğuna değinmiş, kendisini de Adanalı olarak tanımlamıştır.

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri istenildi. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. İkinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi. Batur, 2019 yılının Haziran ayında Survivor adlı yarışma programında konuk olarak bir bölümde yarıştı.

Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bir süre eğitim almış, YouTube kariyeri gelişince yüksek eğitimine Nişantaşı Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon bölümünde devam etmiştir.

Nisan ve Mayıs 2020'de Oyuncak Avı adlı kanalın, SocialBlade verilerine göre bir günde 8 milyonu aşkın abone kazanarak Enes Batur'u geçtiği ve Türkiye'nin en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalı olduğuna dair çeşitli haberler yayımlandı. Ancak SocialBlade Enes Batur'un sıralamasını değiştirmedi ve Oyuncak Avı Adlı kanalı ABD menşeli olarak sınıflandırdı.

ECENAZ ÜÇER KİMDİR?
25 yaşında olan Ecenaz Üçer, Eskişehir doğumlu. Genç oyuncu, Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümü öğrencisi. Ecenaz Üçer, bugüne kadar 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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