En çok parayı parfüme harcıyorum

Saruhan Alp ve Eşref Alp’in ev sahipliğinde gerçekşelen açılışta Ece Gürsel, güzelliği ile ilgi oldağı oldu.

Mağazada parfümleri tanıtan Gürsel, “İnanın hayatımda en fazla parayı parfümlerime harcıyorum. İyi bir parfüm koleksiyonum var. Yeni çıkan parfümleri takip ediyorum. Parfümsüz bir hayat düşünemem” itirafında bulundu.

